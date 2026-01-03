Kasper und Detroit kassieren Heimpleite gegen Penguins

Marco Kasper und die Detroit Red Wings haben auch das zweite Duell mit den Pittsburgh Penguins im neuen Jahr verloren.

Zwei Tage nach der 3:4-Niederlage nach Verlängerung in Pittsburgh unterlagen die Red Wings am Samstag in der NHL zu Hause mit 1:4. Kasper spielte zunächst mit Nate Danielson und James van Riemsdyk, kam im Schlussdrittel aber in der Top-Linie mit Dylan Larkin und Lucas Raymond zum Einsatz und stand 13 Minuten auf dem Eis.

Bryan Rust (4.) und Jegor Schinakow (18.) brachten die Mannschaft um Superstar Sidney Crosby 2:0 in Führung, Alex DeBrincat gelang der Anschlusstreffer (36.). Die Penguins standen defensiv aber bestens, ließen im gesamten Spiel nur zwölf Torschüsse zu und fixierten im Finish mit zwei Treffern ins leere Tor den Auswärtssieg.

(APA)/Bild: Imago