Kasper und Red Wings gewinnen spektakulär gegen Ducks
Detroit mit dem Kärntner Marco Kasper hat in der NHL nach drei Niederlagen wieder einen Erfolg verbucht. Die Red Wings gewannen am Donnerstag ihr Heimspiel gegen die Anaheim Ducks 6:3.
Alex DeBrincat gelangen zwei Tore und ein Assist. Kasper erhielt 14:23 Minuten Eiszeit, der Stürmer blieb aber wie schon in den vergangenen fünf Partien ohne Scorerpunkt. In bisher 17 Saisonspielen hat der 21-Jährige dreimal getroffen, auf einen Assist wartet der Center noch.
(APA) / Bild: Imago