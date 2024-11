Kasper und Red Wings kassieren klare Heimpleite gegen Rangers

Marko Kasper hat am Samstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings eine 0:4-Heimschlappe gegen die New York Rangers kassiert.

Der 20-jährige Kärntner stand bei seinem 11. NHL-Einsatz knapp 13 Minuten auf dem Eis, darunter beim Treffer zum 0:2 von Jimmy Veey (37.). Die weiteren Tore für die Sieger erzielten Chris Kreider (14.), Artemi Panarin (38.) und Reilly Smith (57.).

(APA) / Bild: Imago