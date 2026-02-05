Kasper unterliegt mit Detroit bei Utah Mammoth

Für Marco Kasper und seinen Klub Detroit Red Wings hat es am Mittwoch (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eine Niederlage gesetzt.

Die Red Wings verloren mit dem Kärntner auswärts gegen Utah Mammoth 1:4 und verabschiedeten sich dadurch mit der vierten Pleite aus den jüngsten fünf Partien in die Olympia-Pause. Die Vancouver Canucks mussten sich ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi den Vegas Golden Knights 2:5 geschlagen geben.

(APA) / Bild: Imago