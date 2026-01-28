Kasper verliert mit Detroit daheim gegen LA Kings
Ohne Punkt ist am Dienstag (Ortszeit) Marco Kasper im Einsatz für Detroit geblieben.
Die Red Wings unterlagen in der National Hockey League (NHL) zuhause den Los Angeles Kings mit 1:3, Kasper-Kollege Patrick Kane durfte sich dennoch über eine Rekordmarke freuen.
Mit seinem 1.374. Punkt ist er nun gemeinsam mit Mike Modano in Bezug auf in den USA geborene Spieler der Topmann.
(APA)/Bild: Imago