NHL

Kasper verliert mit Detroit, Kollege Kane bejubelt Rekord

Marco Kasper hat mit Detroit in der National Hockey League (NHL) die zweite Niederlage in Folge hinnehmen müssen.

Am Donnerstag unterlagen die Red Wings zuhause den Washington Capitals mit 3:4 n.P., Kasper blieb ohne Punkt. Teamkollege Patrick Kane durfte aber über seinen 1.375. Karrierepunkt und damit den alleinigen Rekord für einen US-Spieler jubeln. Weiter liegt man klar auf Play-off-Kurs.

Nach wie vor verletzt fehlte Marco Rossi bei den Vancouver Canucks. Das Schlusslicht der Western Conference schlug die Anaheim Ducks 2:0.

(APA) / Bild: Imago

 