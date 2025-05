Kasper will mit ÖEHV-Team „Gegnern das Leben schwer machen“

Als jüngster Spieler des Turniers hat Marco Kasper 2022 in Tampere auf der WM-Bühne debütiert. Bei seiner zweiten Eishockey-Weltmeisterschaft, die für Österreich am Freitag (16.20 Uhr) in Stockholm gegen Olympiasieger Finnland beginnt, ist der Kärntner mit 21 Jahren schon ein Führungsspieler. Kasper ist nach einer starken Premierensaison für die Detroit Red Wings in der National Hockey League (NHL) mit viel Selbstvertrauen angereist.

Kasper begann die Saison trotz starker Vorbereitung im Farmteam Grand Rapids Griffins, wurde nach zwei Spielen nach Detroit beordert und erkämpfte sich einen Stammplatz. 19 Tore und 18 Assists sind eine beeindruckende Statistik, vor allem nach dem Trainerwechsel kurz nach Weihnachten blühte der Stürmer unter Todd McLellan auf. Der Center wurde als Flügel in der ersten Linie eingesetzt, kehrte später in die Mittelstürmerposition der zweiten Linie zurück und war seit Jahresbeginn mit 17 Toren bester Torschütze aller Rookies der Liga.

Neue Energie durch Trainerwechsel

„Wir haben neue Energie reinkriegt. Das Training war ein bisschen intensiver, wir haben intensiver gespielt und auch taktisch ein paar Sachen geändert“, erzählte Kasper. Auch „für mich persönlich ist es dann besser gegangen. Ich habe die Chance bekommen, auch in den höheren Linien zu spielen. Egal, welche Linie, ich gebe immer mein Bestes. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich vom Trainer das Vertrauen kriege und mehr am Eis stehe“, sagte der Klagenfurter im APA-Gespräch.

Auch wenn er sich als Center sieht, hat ihm der Wechsel auf den Flügel geholfen. „Damit ich nicht ganz so viel defensiv denke, dass ich ein bisschen freier spielen kann. Das kann man manchmal als Flügel machen, dass ich einfach drauf fahre, Checks fertig fahre, zum Tor gehe“, erklärte er die Überlegungen.

Rückkehr nach Schweden

Die fehlende Konstanz über die gesamte Saison gesehen kostete den Red Wings aber die Play-off-Teilnahme – und brachte dem ÖEHV-Team hochkarätige Verstärkung. Kasper freut sich auf eine doppelte Rückkehr, zur WM und nach Schweden. Der Kärntner war als Teenager zu Rögle BK gewechselt, hatte noch mit 16 in der SHL debütiert, war mit 17 Stammspieler und 2022 beim Erfolg in der Champions Hockey League dabei.

Kasper, der auf Schwedisch maturierte, machte sich in Rögle für die NHL-Teams interessant und überzeugte die Scouts schließlich auf der WM-Bühne im Mai 2022 restlos. In Erinnerung ist vielen ein Solo, mit dem der damals gerade 18-Jährige ausgerechnet gegen die USA das 1:0 vorbereitete und als ständiger Gefahrenherd beeindruckte. Zwei Monate später wurde er im Draft von Detroit an Nummer 8 gewählt.

ÖEHV-Team will höheren Stellenwert bestätigen

„Ich glaube schon, dass es mir geholfen hat“, meinte er zu seiner damaligen Talentprobe. „Weil wir als Team gezeigt haben, dass wir wirklich gut spielen können. Das hilft uns Österreichern und mir persönlich auch, dass wir einen höheren Stellenwert haben in der Eishockey-Welt.“

Das will er nun auch in Stockholm beweisen. Der Klassenerhalt „ist natürlich das Wichtigste“, sagt er. „Wir haben natürlich auch ein paar interne Ziele, die wir erreichen wollen. Aber wir schauen einfach von Spiel zu Spiel. Wir versuchen immer, dem Gegner das Leben schwer zu machen. Sie wissen, dass es gegen uns kein leichtes Spiel wird“, betonte Kasper.

(APA) / Foto: GEPA