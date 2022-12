„Kasperltheater“: Krankl kritisiert Milletich und ÖFB scharf

via

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis Spezial“ sprechen die beiden Sky Experten Hans Krankl & Marc Janko über den ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich. Dieser muss sich am Donnerstag in einer Präsidiumssitzung den Anschuldigungen einer Inseraten-Affäre stellen.

ÖFB-Legende Hans Krankl kritisierte den ÖFB und Präsident Milletich scharf: „Es ist ein Kasperltheater erster Kategorie, wie immer beim ÖFB. Wenn er gemacht hat, was sie ihm vorwerfen, muss er zurücktreten. Wenn sie es nicht beweisen, wird er an dem Sessel kleben wie alle anderen. Die kleben an diesen berühmten Funktionärssesseln. Es ist immer dasselbe.“

Auch Marc Janko sieht die aktuelle Lage beim ÖFB durchaus kritisch: „Wenn man sich die letzten Monate angeschaut hat, dann ist das weit entfernt von einer Einigkeit. Ich glaube nicht, dass das in einer Sitzung wieder zusammengeführt werden kann. Fakt ist, dass solche Anschuldigungen schon seit langer Zeit im Raum stehen.“

Für den 39-Jährigen ist es außerdem unverständlich, dass es die angekündigte Klage von Milletich gegen die Vorwürfe nie gegeben hat: „Es ist interessant, dass man hier keine Taten folgen lässt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ich hoffe, dass nichts dran ist, dass er es beweisen kann und dann ist die Sache hoffentlich vom Tisch. Dann können wir uns wieder sportlichen Themen widmen. Es ist schon bezeichnend, dass es mittlerweile seit Monaten ein ständig kochendes Thema ist und das im größten Sportverband des Landes. Das ist eigentlich sehr schade.“

„DAB | Der Audiobeweis Spezial“ Folge #173 mit Krankl & Janko

