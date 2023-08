Katar-Klub an Ex-Bayern-Star dran

Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho findet einfach nicht mehr zu seiner Top-Form aus vergangenen Tagen zurück. Der mittlerweile 31 Jahre alte Brasilianer kommt bei Aston Villa in der Premier League nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinaus. In der abgelaufenen Saison kam er lediglich auf einen Treffer in 22 Pflichtspielen. Nun hat sich ein Klub aus Katar nach den Bedingungen für einen Wechsel erkundigt, berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

In der Saison 2019/20 war Coutinho vom FC Barcelona an den FC Bayern ausgeliehen, gewann mit den Münchnern sogar das Triple.

Bild: Imago