„Katastrophale erste Hälfte“ – Die Reaktionen zur Rapid-Pleite in Polen

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Es hat zwei Gründe für die schlechte erste Hälfte gegeben – der Offensivbereich von Posen, der richtig gut aufgestellt ist, und die Art und Weise, wie wir die Tore bekommen haben – das darf auf diesem Level nicht passieren, dann ist es sehr schwer, zurückzukommen. Der Gegner ist zu einfach zu seinen Toren gekommen. Dass Hedl bei zwei Toren nicht glücklich ausgeschaut hat, wird er selbst wissen. Das ist ein Teil der Geschichte, aber sicher nicht alles. Die Stimmung kann immer schnell kippen, bei Rapid noch schneller als woanders. Aber man muss einen realistischen Blick auf die Situation haben. Zwei Spiele sind nicht optimal gelaufen, doch ich denke trotzdem, dass wir soweit okay unterwegs sind. Wir waren im Vorjahr Fünfter, jetzt sind wir Erster. Wenn man denkt, dass das Normalität ist, könnte es kompliziert werden. Im Derby ist es von der Struktur her nicht optimal gelöst worden, heute kann man in der Einzelanalyse Dinge finden, die nicht optimal waren.“

Jannes Horn (Rapid-Spieler): „Es war eine katastrophale erste Hälfte. Wir sind gar nicht in die Duelle gekommen, und wenn, dann viel zu spät. Das Problem war ganz klar unsere sehr schlechte erste Hälfte. Wir haben vorher oft bewiesen, dass wir es können, aber jetzt haben wir zweimal viele Gegentore bekommen. Wir verteidigen nicht konsequent genug, sind nicht nah genug am Mann. In der zweiten Hälfte waren wir besser, schlechter als in der ersten ging es aber auch kaum. Wir müssen jetzt endlich wieder unser wahres Gesicht zeigen. Wir müssen jetzt Leistung bringen, damit die Stimmung nicht kippt. Vielleicht war die Derbyniederlage noch ein bisschen im Kopf.“

Nenad Cvetkovic (Rapid-Spieler): „In der ersten Hälfte waren wir nicht bereit, nicht auf dem Platz, wir haben viel zu viele Bälle verloren. In der zweiten Hälfte haben wir mit einem Tor geantwortet, aber es war nicht genug. Wir müssen aufwachen und in der Liga zurückkommen. Es war kein guter Start in die Conference League, das nächste Spiel gegen Fiorentina wird schwierig, aber wir müssen geduldig und stark bleiben. Es war eine schwere Niederlage, aber wir kommen zurück.“

