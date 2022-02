Katzen in Obhut von Tierschutzorganisation: Zouma erhält Geldstrafe

Der französische Fußballprofi Kurt Zouma ist von seinem Club West Ham mit einer Geldstrafe belegt worden, nachdem ein Internet-Video, in dem der 27-Jährige vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt, für Empörung gesorgt hatte. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA hat die Katze vorerst in ihre Obhut genommen, gab sie am Mittwoch auf Twitter bekannt. Sponsor Adidas kündigte den Vertrag mit Zouma.

In dem Video war zu sehen, wie Zouma die Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. Obendrein schlägt er dem Tier mit der flachen Hand heftig ins Gesicht. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Die RSPCA hatte berichtet, dass wegen des Videos zahlreiche Beschwerden bei ihr eingegangen seien. Auch die Polizei hat sich mittlerweile eingeschaltet.

Zouma hatte sich am Dienstag für sein Verhalten entschuldigt. Er versicherte, den beiden Katzen in seinem Haushalt gehe es gut. West Ham teilte am Mittwoch mit, Zouma und der Verein würden in vollem Umfang bei den Ermittlungen kooperieren. Obendrein sei der Verteidiger vereinsintern zur höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt worden, die er sofort akzeptiert habe. Das Geld werde auf seinen Wunsch an Tierschutzorganisationen gespendet. Mehrere britische Medien berichteten von umgerechnet knapp 300.000 Euro.

(APA) / Bild: Imago