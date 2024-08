Rapid-Sportchef Markus Katzer hat den bevorstehenden Abgang von Youngster Nikolas Sattlberger am Sky-Mirkofon bestätigt. „Wir sind prinzipiell finanziell einig, so viel kann ich sagen“, verriet der 44-Jährige vor dem Duell gegen Sturm Graz.

Sattlberger hat sich für einen Wechsel zu KRC Genk nach Belgien entschieden (Sky berichtete). „Der Satti ist heute auch nicht da, weil er zu medizinischen Untersuchungen in ein Land geflogen ist“, so Katzer. Der SK Rapid soll ein Gesamtpaket von rund 2,6 Millionen Euro erhalten. Die Summe wollte Katzer im Sky-Interview nicht kommentieren: „Bevor ein Medizincheck und ein Transfer nicht abgeschlossen ist, werden wir uns öffentlich nicht final dazu äußern.“

Auch Genks Ligakonkurrent KAA Gent soll ein Angebot für Sattlberger abgegeben haben. Letztlich entschied sich der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler jedoch für die von Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink trainierte Mannschaft aus Genk.

Sattlberger spielte seit 2018 für diverse Rapid-Auswahlen. In der ADMIRAL Bundesliga kam er 33 Mal für die Grün-Weißen zum Einsatz.

Katzer bestätigt: Aktuell kein Sattlberger-Ersatz geplant

Ersatz für Sattlberger soll es laut Katzer vorerst keinen geben. „Prinzipiell sind wir fertig. Natürlich müssen wir schauen, ob wir in eine Gruppenphase kommen und in welche Gruppenphase wir kommen und dann muss man es noch einmal evaluieren und analysieren. Dann wird man sehen, ob wir noch etwas machen. Aber prinzipiell ist es so, dass wir nicht vorhaben, jetzt einen Transfer zu machen“, so der Rapid-Sportchef im Sky-Interview.

Mehr dazu JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 1 – sowie bei Talk & Tore mit Markus Katzer ab 20:00 Uhr – streame mit dem Sky X-Traumpass!

Artikelbild: GEPA