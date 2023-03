Katzer lobt Strunz: „Er weiß, wo das Tor steht“

Der SK Rapid hat in der 21. Runde die Teilnahme an der Meistergruppe fixiert. Die Hütteldorfer setzten sich mit 2:0 gegen die WSG Tirol durch (Spielbericht + VIDEO-Highlights) und zog damit vor dem Wiener Derby am kommenden Sonntag bei der Wiener Austria fix in die Top sechs ein. Geschäftsführer Sport Markus Katzer lobte nach der Partie die Mannschaft und hob die Qualität des Kaders hervor. Besonderes Lob hatte der 43-Jährige für Oliver Strunz übrig.