Katzer: „Mein Plan ist, dass man im Cup ins Finale kommt beziehungsweise den sogar gewinnt“

Seit zweieinhalb Monaten ist Markus Katzer als Geschäftsführer Sport beim SK Rapid im Amt. In der 178. Folge unseres Podcasts DAB | Der Audiobeweis sprach der 43-Jährige über seine Ziele mit den Grün-Weißen.

„Zu Beginn wollte ich mir jetzt einmal ein Bild machen. Jeden persönlich kennenlernen und jedem die Möglichkeit geben, sich zu zeigen“, erklärte Katzer und schoss nach: „Dass sich dann bei der ersten Hösche der Rechtsverteidiger verletzt und ich einen Transfer machen muss, war nicht geplant aber gut, weil man dann auch was das Scouting betrifft viele Dinge kennenlernt.“

Der SCR befindet sich in der Meisterschaft auf Kurs in Richtung Meistergruppe, im ÖFB Cup steht man im Halbfinale. „Mein Plan ist es, dass man sich im Frühjahr für das internationale Geschäft qualifiziert und dass man im Cup ins Finale kommt beziehungsweise den sogar gewinnt. Das sind die Themen, die diesen Sommer passieren sollten“, so Katzer.

Mit der Leihe von Denso Kasius vom FC Bologna tätigte der Neo-Sportdirektor seinen ersten Transfer. Katzer denkt aber bereits an die Sommertransferperiode: „Da ist es sehr wichtig, dass man mehr Qualität in die Mannschaft reinbekommt. Wenn man jemanden holt, muss er besser sein als der derjenige, der bereits da ist. Jeder hat die Möglichkeit sich zu zeigen. Es gilt eine neue Analyse zu machen, wo man sich verstärken muss und sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, was gerade meine Hauptaufgabe darstellt.“

