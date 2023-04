Katzer über neuen Hedl-Vertrag: „Wollte unbedingt dableiben“

Erfolgreicher Vertragsabschluss beim SK Rapid Wien: Torhüter Niklas Hedl verlängert langfristig in Hütteldorf, worüber sich auch Geschäftsführer Sport Markus Katzer freut. Der SCR-Funktionär befindet sich mittlerweile schon mitten in der Planung für die neue Saison, wie er im Sky-Interview erklärt.

„Alle Seiten versuchen bestmöglich am Ende auszusteigen. Ich war immer sehr optimistisch, dass das hinhauen wird. Am Ende wollte der Spieler unbedingt dableiben und wir wollten unbedingt, dass er unterschreibt“, ist der Ex-SCR-Profi über Hedls Vertragsverlängerung erleichtert. Fragen über eine mögliche Ausstiegsklausel im neuen Vertrag weicht er aus: „Über Vertragsdetails werde ich nichts sagen.“

Die geklärte Personalie im Tor soll nicht die einzige Kadermodifikation bleiben: „Wir wollen den Kader besser machen. Wir sind aktuell in einer Position in der Tabelle, wo man sich verstärken will. Wir sind auch da und dort in Gesprächen.“

(Red.)