Katzer warnt vor Selbstzufriedenheit: „Das ist Gift für den Erfolg“

Trotz des gelungenen Saisonstarts der Hütteldorfer bleibt Rapid-Sportchef Markus Katzer zurückhaltend. In der 264. Folge unseres Podcasts „DAB | Der Audiobeweis“ spricht er über die aktuelle Form, mögliche Gefahren nach einem guten Beginn – und warum man gerade jetzt nicht abheben dürfe.

„Das Schlimmste, was dir in einer Erfolgsserie passieren kann, ist, dass man sich zu sehr zurücklehnt. Das ist Gift für den Erfolg“, so Katzer. Man habe zwar vieles richtig gemacht, doch die Erfahrungen aus der Vorsaison seien eine Mahnung: „Ich glaube, wir hatten damals eine ähnliche Situation. Vielleicht haben wir manche Dinge durch die rosarote Brille gesehen – und dann kippt die Stimmung schneller, als einem lieb ist.“

Deshalb sei es entscheidend, mit beiden Beinen am Boden zu bleiben: „Niemand ist nach sieben Runden schon Meister geworden. Das passiert am Ende – und bis dahin zählt jeder Schritt.“

„Wir wollen kein One-Hit-Wonder“

Von Titelträumen will Katzer nichts wissen. Vielmehr gehe es darum, Rapid strukturell so aufzustellen, dass der Verein dauerhaft um die Spitzenplätze mitspielen kann. „Wir wollen kein One-Hit-Wonder. Nicht, dass du nach 2008 und vielleicht 2025 wieder 20 Jahre auf den nächsten Titel wartest. Unser Ziel ist nachhaltiger Erfolg – kein kurzes Hoch.“

Hat Rapid den besten Kader? So antwortet Katzer

Ein zentrales Thema im Podcast ist auch die Kaderplanung – insbesondere mit Blick auf einen fordernden Herbst: „Wir haben bewusst breit aufgestellt, um aus der vergangenen Saison zu lernen. Vielleicht sagen manche: ‚Zu breit‘ – aber wartet auf die Doppelbelastung. Dann wird man sehen, wie wichtig Tiefe und Qualität sind.“

Denn für Katzer steht fest: „Nicht die ersten elf gewinnen die Meisterschaft, sondern Spieler Nummer 14, 15 oder 16. Die brauchst du – und sie müssen bereit sein, Leistung zu bringen.“

DAB | Der Audiobeweis #264 mit Markus Katzer

Beitragsbild: GEPA