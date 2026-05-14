Kaufoption aktiviert! Malen bleibt bei der Roma

Donyell Malen bleibt fest bei der AS Roma. Beim ehemaligen Dortmunder, der bislang auf Leihbasis von Aston Villa beim Hauptstadtklub spielte, aktivierte sich durch die Qualifikation zur Europa League eine Kaufoption, die Rom auch zog.

25 Millionen Euro zahlt AS für den Angreifer demnach an Villa. Malen hatte sich mit 13 Treffern und zwei Assists in nur 16 Spielen sofort zu einem Leistungsträger der Römer entwickelt.

Der Mittelstürmer war für denselben Preis im Januar 2025 vom BVB ins Birminghamer Umland gewechselt. Dort gelangen in insgesamt 46 Einsätzen jedoch nur zehn Tore und zwei Vorlagen.

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