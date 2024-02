Kaufoption bei Biereth? Schicker gibt Update

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker spricht bei Sky exklusiv über eine realistische Chance, ob Neuzugang Mika Biereth auch über den Sommer hinaus beim SK Sturm Graz bleiben kann.

„Nein, es gibt keine Kauftoption“, erklärt Schicker im Sky-Interview und fügt an: „Das heißt aber nicht, dass es dann trotzdem vielleicht Möglichkeiten gibt. Aber Arsenal war da sehr hartnäckig. Am Ende haben sie gesehen, dass wir in der Vergangenheit Spieler gut entwickelt haben. Da wollten sie kein Risiko eingehen.“

In Graz stellte sich der in England geborene Däne gleich attraktiv vor. Die Leihgabe der Arsenal-U23 debütierte mit dem Tor zum 2:0 im Cup gegen die Austria.

