Kaufoption gezogen! Kovar wechselt fest zur PSV Eindhoven

Der verliehene Torhüter Matej Kovar wird nicht zum deutschen Fußball-Vizemeister Bayer Leverkusen zurückkehren. Wie der Werksklub am Dienstag mitteilte, sei die Kaufpflicht der PSV Eindhoven aktiviert worden.

Damit wechselt der tschechische Nationalkeeper fest zum niederländischen Meister. Bei der PSV ist der 25-Jährige die Nummer eins zwischen den Pfosten.

Kovar war im Sommer 2023 von Manchester United nach Leverkusen gewechselt. Mit den Rheinländern gewann er das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal, er schaffte trotz einiger Einsätze in den Pokalwettbewerben aber nie den Durchbruch. Im Sommer 2025 ging Kovar zunächst auf Leihbasis nach Eindhoven, durch den 5:1-Erfolg der PSV gegen Excelsior Rotterdam zum Jahresstart 2026 griff die Kaufpflicht.

(SID) / Foto: IMAGO