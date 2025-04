Kaufoption greift: Hedl verlässt Rapid im Sommer fix

Angreifer Tobias Hedl verlässt den SK Rapid nach Sky-Informationen im Sommer fix und wechselt zum belgischen Zweitligisten SV Zulte Waregem.

Hedl war seit Jänner von Rapid II zu den Belgiern ausgeliehen und erzielte dort in neun Ligaspielen drei Treffer. Die Kaufoption für den Mittelstürmer war an eine bestimmte Anzahl von Spielen gekoppelt, die der 22-Jährige nun erreicht hat. Bei den Belgiern erhält Hedl einen Vertrag bis 2027 mit Option auf eine weitere Saison.

In der zurückliegenden Herbstsaison zeigte Hedl mit elf Toren in 13 Partien für die Rapid-Amateure auf. Zudem kam der Bruder von Rapid-Goalie Niklas Hedl in der ADMIRAL Bundesliga zu zwei Kurzeinsätzen und durfte auch in der Conference League beim Heimsieg gegen FC Noah Europacup-Luft schnuppern.

Bild: Imago