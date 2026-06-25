Kaufpflicht: Hincapie wechselt dauerhaft zu Arsenal

Der ecuadorianische Nationalspieler Piero Hincapie wechselt nach einem Jahr Leihe endgültig von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal. Wie der Bundesliga-Klub am Donnerstag mitteilte, greift eine im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht für 52 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Option gezogen haben, den Wechsel ab dem 1. Juli dauerhaft zu machen. Piero war ein integraler Bestandteil unserer Premier-League-Meistersaison“, schrieb der Champions-League-Finalist. Der 24 Jahre alte Verteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 39 Spiele für Arsenal und wurde zum Stammspieler in der Defensive.

Vor seinem Wechsel nach England spielte Hincapie vier Jahre in Leverkusen und gewann mit der Werkself in der Saison 2023/24 den ersten Bundesliga-Titel der Vereinsgeschichte. „Du wirst in der BayArena immer willkommen sein“, schrieb der Klub in den sozialen Netzwerken.

Bevor er im August in seine zweite Premier-League-Saison geht, trifft der Ecuadorianer bei der WM mit seiner Mannschaft am Donnerstag (22:00 Uhr) auf Deutschland. Hincapie bestritt bislang 54 Länderspiele, aktuell bestreitet er seine zweite Weltmeisterschaft.