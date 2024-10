Kehl mit Job-Garantie für Sahin

Der BVB rutscht nach dem Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal immer tiefer in die Krise. Laut Sportdirektor Sebastian Kehl wird es aber auch nach der Niederlage am Dienstagabend mit Trainer Nuri Sahin weitergehen.

Bei Borussia Dortmund ist der Job von Trainer Nuri Sahin auch nach dem DFB-Pokal-Aus beim VfL Wolfsburg nicht in Gefahr. „Wir werden zusammenstehen. Wir gehen da gemeinsam durch“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der 0:1-Niederlage nach Verlängerung.

Auf die Frage, was dieses Zweitrunden-Aus für Sahin bedeuten würde, sagte Kehl: „Nichts!“ Das sei „keine Situation, die Borussia Dortmund nicht in der Vergangenheit auch schon gemeistert hat“.

Vor dem Ausscheiden im Pokal war der BVB in der Champions League nach 2:0-Führung bei Real Madrid denkwürdig auseinandergefallen und verlor am Ende mit 2:5. Wenige Tage später unterlagen die Schwarz-Gelben in der Bundesliga dem FC Augsburg (1:2).

Vor allem auswärts tut sich Dortmund extrem schwer. Die letzten fünf Pflichtspiele in der Fremde gingen allesamt verloren.

Sahin: „Wäre falsch, wenn ich jetzt etwas sagen würde“

(dpa/Red.)

Bild: Imago