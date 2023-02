Kehl über Adeyemi: „Er hat eine gute Entwicklung genommen, vor allem in den letzten Wochen“

Sechs Siege in sechs Pflichtspielen 2023: Borussia Dortmund reitet derzeit auf der Erfolgswelle. Einen maßgeblichen Anteil am derzeitigen Erfolgslauf des BVB hat Karim Adeyemi, der sich aktuell in Topform befindet.

Nach seinem Wechsel im Sommer von Salzburg nach Dortmund lief es für den DFB-Teamspieler allerdings gar nicht nach Wunsch. In den ersten 13 Bundesliga-Spielen konnte er kein Tor erzielen. Vor dem Tor wollte nichts gelingen, im Dribbling rannte er sich meist fest, defensiv war er zu schwach.

Zuletzt platzte bei Adeyemi aber der Knoten. Gegen Leverkusen und Freiburg trug sich der 21-Jährige in die Schützenliste ein. Dafür gibt es auch Lob von Sportdirektor Kehl. „Er hat eine gute Entwicklung genommen, vor allem in den letzten Wochen. Ich glaube, dass Karim in den ersten Monaten ein bisschen Zeit gebraucht hat, um anzukommen, dass er auch nicht die Leistung zeigen konnte, die er von sich erwartet, die wir von ihm erwarten. Das hatte verschiedene Gründe. Karim hat im Winter hart an sich gearbeitet hat, paar Dinge auch verändert hat“, erklärte Kehl im Sky-Interview.