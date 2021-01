Kehrt Nuhiu in die Tipico Bundesliga zurück?

via

Die SV Ried ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Wie Trainer Miron Muslic am Samstag im Sky-Interview betonte, sei man “auf der Neuner-Position dünn aufgestellt. Vielleicht können wir da was machen.” Bis 8. Feber hat die SVR noch Zeit einen neuen Angreifer an Board zu holen.

Youngster Chukwubuike Adamu ist schon seit geraumer Zeit ein Kandidat in Ried. Der FC Red Bull Salzburg hat sich vorerst aber gegen ein Leihgeschäft ausgesprochen. Aktuell wird in Salzburg fix mit dem 19-jährigen Stürmer geplant.

Die @svried1912 hat bereits vor ein paar Tagen bei Salzburg/Liefering wegen einer möglichen Leihe von Chukwubuike #Adamu angefragt. Aktuell wird dort aber fix mit dem 19-jährigen Stürmer geplant, daher ist Adamu nicht verfügbar. #SVR #inundaut #SkyBuliAT — Otto Rosenauer (@Sky_OttoR) January 15, 2021

Wie die “OÖN” berichten, könnte es bei der SV Ried zu einer spektakulären Rückkehr kommen. Atdhe Nuhiu soll den Riedern angeboten worden sein. Der 31-Jährige spielt in den Plänen seines aktuellen Arbeitgebers APOEL Nikosia keine Rolle mehr. Eine Finanzierung wäre aber nur dann möglich, wenn die Zyprer weiterhin einen Großteil seines Gehaltes bezahlen.

Nuhiu hat zwischen September 2009 und Mai 2010 29 Pflichtspiele für die Rieder absolviert und dabei sechs Treffer erzielt. Danach folgten Stationen bei Rapid, Ekhisehirspor, Austria Klagenfurt, Sheffield Wednesday und APOEL Nikosia.

