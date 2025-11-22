Kehrtwende bei Real-Star?

Große Überraschung um Real Madrid und Vinicius Jr.?

In einer Kehrtwende sollen die Königlichen jetzt eine Entscheidung rund um die Verlängerung des Superstars gefasst haben. Die Verhaltensweise des Brasilianers in jüngerer Vergangenheit hatte für große Fragezeichen gesorgt. Eine zeitnahe Trennung stand im Raum.

Bericht: Wende bei Vinicius und Real

Nun berichtet die AS über eine unerwartete Wendung: So soll die Zusammenarbeit zwischen Real und Vinicius noch eine lange Zukunft haben. Finale Einigungen zu einer Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags des Stürmers stünden kurz bevor. Die grundsätzliche Einigung über diese Verlängerung habe es bereits im Februar gegeben – doch mehrere Ereignisse hatten weitere Gespräche verhindert. Der Ausraster nach Auswechslung im Clasico hatte viele Fans an einer gemeinsamen Zukunft zweifeln lassen.

Doch es gibt wohl keine Probleme zwischen Trainer Xabi Alonso und seinem Star, zudem hatte sich Vinicius bei der Mannschaft für seine Reaktion auf dem Rasen entschuldigt. Dieser netzte bereits fünf Mal in der laufenden Liga-Saison ein.

