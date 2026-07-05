Kein „Anti-Haaland-Plan“: Ancelotti vertraut auf seine Verteidiger

Guimaraes warnt vor Haaland

„Ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen Anti-Haaland-Plan gibt“, sagte Ancelotti deshalb in vollem Vertrauen auf seine Defensive. Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes indes warnte vor dem einstigen Dortmunder: „Wir müssen verhindern, dass der Ball zu ihm gelangt“, sagte er. „Wir müssen zwar angreifen, aber wir müssen sicherstellen, dass jemand an ihm dranbleibt, denn mit einem einzigen Ball kann er das Spiel entscheiden.“

Mit Blick auf seine Offensive stellte Ancelotti einen gemeinsamen Einsatz seiner Stürmer Vinicius Junior und Neymar in Aussicht. „Ja, Neymar und Vinicius könnten irgendwann gemeinsam spielen, und ich glaube, das werden sie auch“, sagte der 67-Jährige. Vinicius Junior kommt im bisherigen Turnierverlauf auf vier Treffer, für Neymar hingegen reichte es nach einer Wadenverletzung bisher nur zu einem Kurzeinsatz.