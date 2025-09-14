„Kein Backup“: Neuzugang Jackson beeindruckt Kane

Beim souveränen 5:0-Kantersieg über den Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV standen Kane und Jackson zum ersten Mal gemeinsam auf dem Platz. Nach der Partie äußerte sich der Engländer zu seinem neuen Sturmkollegen.

Auch weil der FC Bayern im Heimspiel gegen den Hamburger SV schon zur Pause komfortabel mit 4:0 in Führung lag und nicht den Eindruck machte, noch einmal Spannung aufkommen zu lassen, feierte Neuzugang Nicolas Jackson schon früher als erwartet sein Bundesliga-Debüt.

Bereits nach der Halbzeitpause betrat die Leihgabe des FC Chelsea zum ersten Mal den Platz in der Münchener Allianz Arena – und das nicht als Ersatz für Mittelstürmer Harry Kane, sondern an dessen Seite.

Ein Treffer gelang „Jacko“ bei seiner Premiere im Bayern-Trikot zwar noch nicht, Doppelpacker Kane zeigte sich nach dem Spiel allerdings dennoch sehr angetan von seinem neuen Sturmpartner. „Wenn man die Premier League verfolgt, sieht man, dass er viele gute Attribute hat. Er kreiert viele Chancen. Und er ist hier, um dem Team zu helfen. Wir arbeiten schon im Training zusammen, wer schließen zusammen ab. Ich habe das Gefühl, dass er einen großen Impact für uns in dieser Saison haben kann – mit seiner Geschwindigkeit, seinen Bewegungen und seinen Toren. Eine tolle Ergänzung für uns.“