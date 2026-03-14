Kein Befreiungsschlag: Köln nach Unentschieden weiter unter Druck

Nur ein Pünktchen statt Big Points: Der 1. FC Köln hat im Kampf gegen den Abstieg den ersehnten Befreiungsschlag beim Hamburger SV verpasst. Im Duell der beiden Aufsteiger im Topspiel der Bundesliga kamen die Kölner nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

„Wir hätten heute auch drei Punkte holen können“, sagte FC-Geschäftsführer Kessler bei Sky. „In der zweiten Hälfte waren wir zu wenig zwingend in den Situationen. Dann musst du mit dem Punkt hier heute zufrieden sein.“

Immerhin rettete Said El Mala (45.) mit seinem Kopfballtreffer kurz vor der Pause noch ein Remis im Duell der beiden Aufsteiger. Zuvor hatte Fábio Vieira den HSV mit einem Geniestreich in Führung gebracht (39.).

Für Köln bleibt die Lage nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg damit angespannt: Der in die Kritik geratene Trainer Kwasniok dürfte vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach nächste Woche noch einmal stärker unter Druck geraten.

Als Tabellen-13. hat Köln nun einen Punkt Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsrang, auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt der Abstand vier Zähler. Der HSV kann mit dem Punkt vermutlich besser leben. Das Team von Merlin Polzin bleibt Zehnter und liegt sechs Zähler vor St. Pauli.

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