Kein Erfolg für Rossi bei Rückkehr nach Minnesota

Kein Erfolgserlebnis hat es für Marco Rossi im ersten Duell mit seinem Ex-Club gegeben. Der Vorarlberger Stürmer verlor am Donnerstag mit den Vancouver Canucks in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei Minnesota Wild 2:5. Die Detroit Red Wings mit Marco Kasper feierten mit einem 4:2 in Philadelphia gegen die Flyers einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um das Play-off. Der Kärntner erhielt von Trainer Todd McLellan nur 5:59 Minuten Eiszeit.

Rossi war am 12. Dezember mit Verteidiger Zeev Buium und Stürmer Liam Öhgren im Tausch für Starverteidiger und Canucks-Kapitän Quinn Hughes von Minnesota an Vancouver abgegeben worden. Bei der Rückkehr nach St. Paul gab es für das Trio nichts zu holen. Das Tabellenschlusslicht aus Kanada lag nach dem ersten Drittel 2:1 in Führung, danach setzte sich der Favorit klar durch und sicherte sich mit dem Erfolg einen Platz im Play-off. „Es war wahrscheinlich unser bestes Spiel seit längerer Zeit“, erklärte Wild-Stürmer Matt Boldy. Boldy steuerte zwei Treffer bei, Kirill Kaprisow traf einmal, womit das Duo die Marke von je 40 Saisontoren erreichte.

Red Wings besiegen direkten Konkurrenten

Wichtige zwei Punkte holten sich die Detroit Red Wings in Philadelphia. Entschieden wurde die Partie innerhalb von 67 Sekunden Mitte des Schlussdrittels. Patrick Kane brachte die Red Wings 3:1 in Führung, 15 Sekunden nach dem Anschlusstreffer von Travis Konecny fixierte Alex DeBrincat mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel den Endstand. Detroit ist in der Tabelle punktegleich mit den Ottawa Senators, die den letzten Play-off-Platz in der Eastern Conference einnehmen, und den Columbus Blue Jackets und liegt nun zwei Punkte vor Philadelphia.

(APA) / Bild: Imago