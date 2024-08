Kein Ferrari-Wechsel: „Bono“ bleibt bei Mercedes

Lewis Hamiltons langjähriger Renningenieur Peter Bonnington hat einen neuen Job bei Mercedes erhalten und wird dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister in der nächsten Saison nicht zu Ferrari folgen.

Ein Sprecher des Teams sagte am Mittwoch, die Beförderung zum Leiter der Renntechnik sei intern vor der Sommerpause kommuniziert worden. Der dank Hamiltons Funksprüchen als „Bono“ bekannte Ingenieur wird bis zum Ende der Saison weiter mit dem Briten zusammenarbeiten.

Den Nachfolger von Hamilton hat Mercedes noch nicht bekanntgegeben, obwohl Andrea Kimi Antonelli der große Favorit ist. Der Italiener wird am Sonntag 18 Jahre alt und könnte am darauffolgenden Freitag beim Training zum Großen Preis von Italien in Monza dabei sein.

(APA)/Bild: Imago