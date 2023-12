„Kein Geheimnis, dass viele Klubs interessiert sind“: Gloukh-Berater spricht über möglichen Salzburg-Abgang

Oscar Gloukh überzeugt beim österreichischen Fußball-Meister Red Bull Salzburg mit starken Leistungen. Schon vor seinem Wechsel in die Mozartstadt wurde der 19-Jährigen mit diversen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Sein Berater Shahar Greenberg schließt einen Wechsel in den kommenden Transferfenstern nicht aus.

„Oscar macht große Fortschritte und die Fußballwelt beobachtet ihn. Er hat noch zweieinhalb Jahre Vertrag in Salzburg. Es ist kein Geheimnis, dass viele Top-Klubs interessiert sind“, so Greenberg.

Dennoch muss für einen möglichen Deal in den kommenden Transferperioden einiges passieren: „Um einen Deal zu ermöglichen, müssen ein paar Dinge stimmen. Das heißt, ein gutes Angebot von einem guten Klub, von dem wir alle denken, dass er der beste nächste Schritt für Oscar ist. Und natürlich eine Einigung zwischen dem Klub und Salzburg.“

Für die „Bullen“ stand Gloukh seit seinem Transfer von Maccabi Tel Aviv im Jänner 2023 für sieben Millionen Euro (laut Transfermarkt) bereits in 42 Pflichtspielen auf dem Feld. Dem 19-jährigen Israeli gelangen dabei acht Tore und acht Assists. In dieser Saison hält Gloukh bei 25 Pflichtspielen, davon 16 in der Liga (vier Tore vier Vorlagen), drei im ÖFB-Cup (eine Vorlage) und allen sechs Gruppenspielen der Champions League (zwei Tore, eine Vorlage).

(Red.) / Bild: GEPA