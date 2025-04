Kein Heimsieg für Alcaraz: Rune triumphiert in Barcelona

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat den Heimsieg beim ATP-Turnier in Barcelona verpasst.

Der amtierende French-Open- und Wimbledon-Sieger musste sich im Finale dem Dänen Holger Rune mit 6:7 (6:8), 2:6 geschlagen geben – und verliert in der Weltrangliste dadurch den zweiten Platz nach nur einer Woche wieder an den Hamburger Alexander Zverev, der wenige Stunden zuvor in München triumphiert hatte.

Alcaraz (21) war allerdings angeschlagen gegen den starken Rune, in der Anfangsphase des zweiten Satzes ließ er sich behandeln, hatte nach seiner Rückkehr auf den Court keine Chance mehr.

Erster Turniersieg seit zwei Jahren

Der 22-jährige Rune, der Ende 2023/Anfang 2024 von Boris Becker trainiert worden war, feierte seinen fünften Turniersieg auf der Tour und den ersten seit fast zwei Jahren. Im Ranking kehrt er nach acht Monaten damit in die Top Ten zurück.

Alcaraz hatte in der vergangenen Woche das Masters in Monte Carlo gewonnen, da profitierte er seinerseits von der Verletzung seines Finalgegners Lorenzo Musetti (Italien). Alcaraz hatte in der Vorbereitung auf die French Open (ab 25. Mai) das Double angestrebt, sein 2024 zurückgetretener Landsmann Rafael Nadal hatte in seiner Karriere sagenhafte zehnmal den Doppelerfolg Monte Carlo/Barcelona gefeiert.

