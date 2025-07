Kein Karriereende! Müller setzt Karriere fort

Thomas Müller wird seine Karriere nach exklusiven Informationen von Sky Sport nicht beenden. Wie es für den Ex-Bayern-Star weitergeht, wird zeitnah kommuniziert werden.

Müller macht weiter. Nach exklusiven Informationen von Sky Sport wird die langjährige Ikone des FC Bayern seine Karriere fortsetzen.

In den kommenden sieben bis zehn Tagen wird der Vertrag mit dem neuen Klub fixiert und offiziell kommuniziert. Der 35-Jährige wird seine Karriere in der Major League Soccer fortsetzen. Zwei Klubs sind in der Endverlosung, einer davon ist – wie berichtet – Bayerns Partnerverein LAFC.

(skysport.de) / Bild: Imago