„Fuß war betäubt“: Nadal lässt Zukunft nach Sieg bei French Open offen

Rafael Nadal hat in Paris zum 14. Mal in seiner Karriere die French Open gewonnen. Anschließend äußerte sich der 36-jährige Spanier auch zu seiner Zukunft.

Nadal sagte nach seinem 6:3, 6:3, 6:0-Finalerfolg über den Norweger Casper Ruud emotional: „Es ist für mich kaum möglich, meine Gefühle zu beschreiben. Hier mit 36 Jahren noch einmal das Turnier zu gewinnen, das mir alles bedeutet, ist unglaublich.“

Nadal mit Andeutung

Die Spekulationen, dass der nun 22-malige Grand-Slam-Champion nach dem Endspiel sein Karriereende verkünden würde, bestätigten sich nicht. Vielmehr deutete Nadal an, dass er weitermachen wird. „Ich weiß nicht, was in der Zukunft passiert, aber ich werde weiterkämpfen“, so der Sandplatzkönig.

„Ich habe mit einem betäubten Fuß gespielt, die Nerven wurden blockiert“, sagte Nadal nach der Partie in mehreren TV-Interviews. Wie lange er dies noch machen möchte und kann, ist ungewiss. Erst einmal will er es weiter versuchen. „Wir müssen eine andere Lösung finden. Wir werden in der kommenden Woche schauen, was möglich ist. Ich würde gerne weitermachen.“

Finalgegner Ruud, der lange Zeit in der Tennis-Akademie von Nadal trainierte, hatte zuvor seinerseits die Hoffnung ausgedrückt, dass der Spanier noch weiter auf der ATP-Tour bleibt. „Heute habe ich es kennengelernt, wie es ist, gegen dich in einem Finale zu spielen. Es ist nicht einfach. Ich bin nicht das erste Opfer. Wir hoffen alle, dass du noch einige Zeit weitermachst“, meinte der 23-Jährige.

Real-Stars gratulieren

Die Stars von Champions-League-Sieger Real Madrid, dem Herzensverein von Nadal, gratulierten fleißig via Twitter. „Du bist ein Beispiel für großen Sportsgeist, Rafael Nadal. Glückwunsch Champion“, schrieb Torhüter Thibaut Courtois. Luka Modric postete ein Bild von Nadal und schrieb dazu: „14. Rafa Nadal.“ Außerdem fügte er vier klatschende Hände hinzu. Toni Kroos hielt sich kurz: „Paris. 14.“

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago