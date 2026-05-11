Kein Kreuzbandriss: LASK gibt leichte Entwarnung bei Usor

Glück im Unglück bei LASK-Profi Moses Usor: Der Linzer Profi zog sich beim 2:1-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg eine Knieverletzung zu, die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich dabei jedoch nicht.

Der Offensivspieler zog sich einen Einriss des Innenmeniskus zu und wird mittels arthroskopischem Eingriff behandelt, um eine „rasche und vollständige Rückkehr“ gewährleisten zu können. Kreuzband sowie Seitenbänder sind hingegen unverletzt geblieben.

„Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt. Wir werden ihn bestmöglich begleiten und sind überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird“, erklärt ASK-Sportdirektor Dino Buric via Aussendung.

Usor ist mit 13 Treffern Zweiter in der Torschützenliste. Er verpasst damit aber die Titel-Entscheidung am Sonntag. Dabei kann der LASK bei der Wiener Austria (ab 13:30 Uhr LIVE bei Sky!) im Falle eines Punktgewinns den ersten Meistertitel seit 1965 holen.

Kühbauer zu Usor-Verletzung nach Spielende

(Red./LASK/APA)

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