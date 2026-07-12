Kein Markenbotschafter! Red Bulls Wunsch bei Klopp

Jürgen Klopp steht kurz davor, das Amt des deutschen Bundestrainers zu übernehmen. Nach dem Durchbruch in den Gesprächen mit dem DFB muss nun noch der Ausstieg bei Red Bull finalisiert werden.

Meldungen, dass Klopp in seiner Tätigkeit als Bundestrainer Markenbotschafter von Red Bull bleibt, waren nicht zutreffend. Nach Sky Sport Informationen war das zu keinem Zeitpunkt geplant und auch nie Bestandteil der bisherigen Gespräche zwischen den Beteiligten.

Letzte Details sollen in New York besprochen werden

Auch bei Red Bull und Oliver Mintzlaff war dies nie vorgesehen. Red Bull wünscht sich lediglich, dass Klopp dem Konzern auch als Bundestrainer gelegentlich mit seiner Expertise beratend zur Seite steht.

Die letzten Red-Bull-Details sollen Anfang kommender Woche in New York besprochen und finalisiert werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Klopp sind sich bis auf Detailfragen über eine Zusammenarbeit bis zur WM 2030 einig. Der 59-Jährige wird dann auf Julian Nagelsmann folgen, der nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay seinen Rücktritt erklärt hatte.