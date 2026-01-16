Kein neuer Vertrag! Glasner bestätigt Palace-Abschied

Der österreichische Trainer Oliver Glasner steht vor dem Abschied bei Premier-League-Klub Crystal Palace. Wie der 51-Jährige bestätigte, wird er seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag in London nicht verlängern. Zudem steht auch der Kapitän der „Eagles“ unmittelbar vor dem Abschied.

Demnach wurde die Entscheidung schon vor Monaten getroffen. „Ich hatte im Oktober während der Länderspielpause ein Treffen mit Klubboss Steve Parish. Wir hatten ein sehr langes Gespräch, und ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag unterschreiben werde“, bestätigt Glasner bei der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen den AFC Sunderland (am Samstag ab 15:50 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit Sky X live!). „Wir waren uns damals einig, dass es das Beste ist, das zwischen uns zu behalten“, ergänzt der Salzburger.

Glasner erklärt Palace-Abschied

„Ich habe Steve gesagt, dass ich einfach nach einer neuen Herausforderung suche. Das habe ich ihm im Oktober gesagt. Es hat nichts mit dem Transferfenster zu tun. Ich hasse es, wenn etwas geschrieben oder gesagt wird, das nicht stimmt. Es war sehr schwierig für mich, nicht darauf zu reagieren. Wir haben eine großartige Beziehung und sprechen ständig darüber, was das Beste für Crystal Palace ist“, so Glasner.

Kontakt zu einem anderen Verein gibt es laut dem 51-Jährigen aber noch keinen: „Ich habe mit keinem anderen Klub gesprochen, das habe ich den Spielern gesagt. Heute habe ich der Mannschaft versprochen, dass ich mein Bestes geben werde, um die beste Saison in der Geschichte von Crystal Palace zu erreichen. Das Ziel ist die höchste Punktzahl der Vereinsgeschichte. Wir werden alles tun, um einen weiteren Titel nach Selhurst Park zu holen.“

Premier League Stories – Oliver Glasner

Europacup-Playoff in Bosnien – Guehi vor Abschied

Glasner reagierte auch auf die heutige Auslosung zum Playoff der UEFA Conference League: „Wir werden im Playoff auf Zrinjski Mostar aus Bosnien treffen. Ich habe mir den Turnierbaum angesehen – es wird ziemlich interessant, gegen wen wir in unserem Abschnitt spielen könnten. Ich werde alles tun, um dabei zu helfen, einen Titel nach Selhurst Park zu bringen.“

Nicht dabei mithelfen wird Palace-Kapitän Marc Guehi. Der Innenverteidiger steht kurz vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Manchester City. Glasner bestäigt den bevorstehenden Abgang: „Ich kann den Klub nicht bestätigen, weil noch nichts abgeschlossen ist. Aber der Wechsel befindet sich in der finalen Phase. Das Ergebnis ist, dass Marc morgen nicht für uns spielen wird.“

Bild: Imago