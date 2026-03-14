Kein ÖSV-Podestplatz bei Weltcup-Riesentorlauf in Kanada

Das ÖSV-Snowboardteam hat am Samstag beim Weltcup-Parallelriesentorlauf im kanadischen Val St. Come keinen Podestplatz geschafft.

Als einzige rot-weiß-rote Vertreterin kam Sabine Payer ins Viertelfinale, die Kärntnerin wurde Gesamtachte. Ihre Teamkollegen um Olympiasieger Benjamin Karl scheiterten bereits im Achtelfinale. Es siegten die Deutsche Ramona Hofmeister bzw. der Schweizer Dario Caviezel. Am Sonntag folgt ein weiterer Riesentorlauf.

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