Kein Raguz-Comeback im Jahr 2022

Marko Raguz muss weiter auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Klub FK Austria Wien warten. Der Stürmer fällt für den Rest des Jahres aus. Trainer Manfred Schmid hofft, dass Raguz in der Vorbereitung auf das Frühjahr wieder dabei ist.



Die Austria kommt im Oktober nicht zum Durchschnaufen. Der Kader der Wiener erlaubt derzeit wenig Rotation. Lukas Mühl und Marvin Martins drohen auch gegen Salzburg (am Sonntag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) weiter auszufallen, zu den Langzeitverletzten gesellte sich Muharem Huskovic, der nach seinem schweren Autounfall auf dem Weg der Besserung ist.

Im Herbst kein Thema bleibt Marko Raguz, der weiter in Deutschland seine Reha absolviert. Schmid berichtete auf der heutigen Pressekonferenz von einem Telefonat mit dem Stürmer. Raguz wollte demnach noch heuer am Platz stehen, er habe den Sommerzugang aus Linz aber bremsen müssen. Schmid: „Es ist zu viel Risiko dabei. Das Ziel muss ganz klar sein, die Vorbereitung mitzumachen. Ich denke, dass er das schaffen kann, und von dem gehen wir aus.“

Dabie hatte Austria-Investor Jürgen Werner im August bei „Talk und Tore“ über den 1,3-Millionen-Einkauf noch gesagt: „Auf jeden Fall wird er in diesem Herbst noch spielen. Wir haben beide Knie prüfen lassen. Beide Knie sind super in Ordnung. Marko hat mit Schmerzen gespielt und hat dadurch eine Fehlstellung in der Hüfte bekommen. Das muss man ganz gut in den Griff bekommen. Wir lassen uns Zeit, weil es ein Vier-Jahres-Projekt ist“. Die Hoffnungen auf einen Raguz-Einsatz in diesem Herbst werden sich aber nicht mehr erfüllen.

(APA, Red.) / Bild: GEPA