Kein Sieger im Kellerduell zwischen Köln und Mainz

Schwere Kost im Abstiegskampf – und schwierige Adventwochen für den 1. FC Köln und den FSV Mainz 05: Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga trennten sich beide Klubs in einem schwachen Spiel mit 0:0, sie hängen damit auch nach dem 14. Spieltag in den Niederungen der Tabelle fest. 90 Minuten im Nieselregen von Müngersdorf zeigten über weite Strecken, warum das so ist.

Die harmlosen Kölner belegen mit nun 10 Zählern den Relegationsplatz, verpassten es in ihren „Wochen der Wahrheit“ aber schon wieder, mehrfach zu punkten. In den Spielen seit Anfang November gegen vier Gegner auf Augenhöhe gelang nur der Sieg am vergangenen Wochenende bei Darmstadt 98. Mainz war am Sonntag die bessere Mannschaft, machte daraus aber nichts und ist Vorletzter, dahinter nur noch Aufsteiger Darmstadt (beide 9).

