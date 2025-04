„Kein Zweifel“: Piastri sieht sich bereit für Titel

McLaren-Pilot Oscar Piastri strotzt vor dem Großen Preis von Bahrain vor Selbstbewusstsein. Der Australier „habe keinen Zweifel daran“, Weltmeister werden zu können, sagte er im Interview mit der Sport Bild.

Sein größter Konkurrent im Kampf um den Titel sei Teamkollege Lando Norris. „Zum einen hat er als WM-Führender derzeit faktisch die besten Karten auf den Titel, zum anderen ist unser Auto das beste der Formel 1“, so Piastri.

Der 24-Jährige fährt seit 2023 an der Seite des Briten, konnte sich im teaminternen Duell in der Gesamtwertung aber noch nicht durchsetzen. „Ich bin jetzt in meiner dritten Saison und habe das Gefühl, dass ich endlich da bin, wo ich sein möchte“, sagte er.

Beim vergangenen Rennen in Japan wurde Piastri hinter Norris und Sieger Max Verstappen Dritter, zuvor hatte er in China gewonnen. 13 Punkte trennen ihn noch von Spitzenreiter Norris, beide sitzen im aktuell schnellsten Auto des Feldes.

Ihre persönliche Beziehung hat das aber offenbar noch nicht belastet. „Es ist ein kollegiales Verhältnis, wobei wir natürlich wissen, dass wir am Ende Einzelkämpfer sind“, sagte Piastri. Trotzdem würden sie viel zusammen lachen.

In Bahrain gelten Piastri und Norris als die Favoriten auf den Grand-Prix-Sieg am Sonntag (17.00 Uhr/live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X!). Vor allem die warmen Bedingungen in der Wüste kommen ihrem MCL39 zugute.

Trotzdem ist Piastri vor Weltmeister Verstappen gewarnt. „Natürlich darf man Max nicht abschreiben. Er ist viermaliger Weltmeister und hat vergangenes Jahr den Titel gewonnen, obwohl er materiell einen Nachteil hatte“, sagte Piastri. In Sakhir könnte sich also erneut ein spannender Dreikampf um die oberste Stufe des Treppchens anbahnen.

