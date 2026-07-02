„Keine Chance mehr“: Nagelsmann vor unmittelbarem DFB-Aus?

Diese Ansicht deckt sich mit Informationen der Nachrichtenagentur SID. Ein Funktionär bekräftigt: „Die Stimmung und der Druck sind schon da“, die Ära Nagelsmann nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.) zu beenden. Das „niederländische Beispiel“ von Ronald Koeman und dessen stilvollem Abgang nach dem Ausscheiden ebenfalls in der ersten K.o.-Runde gilt als Vorbild. Zugleich gibt es scharfe Kritik an Nagelsmanns Außendarstellung in den vergangenen Monaten. Das Wort „selbstverliebt“ fällt.

„Alles“, schreibt die SZ, deute jetzt auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin. Allerdings gibt es auch Zweifel innerhalb des Verbandes an der Wunschlösung vieler Fans. Die Reputation des früheren Meistermachers von Dortmund und Liverpool habe zuletzt gelitten. Außerdem werde der 59-Jährige sicher noch teurer als Nagelsmann.

Nagelsmann will weitermachen

Der Noch-Teamchef hatte nach dem WM-Desaster noch versichert, er werde den Bossen um Neuendorf schon „Argumente liefern“ für seine Weiterbeschäftigung. Der Verband, an den er vertraglich bis 2028 gebunden ist, wisse, was er an ihm habe. „Jeder weiß, wie ich als Trainer ticke.“

Nicht jeder scheint zu wissen, wie es jetzt konkret weiter geht. Aus den Landesverbänden ist zu hören, dass sich einige für die Trainer-Frage einen genauen Fahrplan wünschen, der zumindest intern kommuniziert wird.