Keine Corona-Disziplin bei Cup-Finale – Geldstrafen in Bulgarien

via

via Sky Sport Austria

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln im Stadion des bulgarischen Fußball-Cup-Finales sind Geldstrafen verhängt worden. Der Veranstalter – die Profiliga sowie die Firma, die für die Ordnung im Stadion verantwortlich war – müssen jeweils 3000 Lewa (umgerechnet rund 1.500 Euro) bezahlen, unter anderem, weil viele der 12.000 Zuschauer im Stadion am Mittwochabend keine Schutzmasken getragen hatten.

Das sagte der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Corona-Krisenstabs in Sofia, Angel Kuntschew, am Donnerstag nach einem Bericht des Staatsfernsehens. Lokomotiw Plowdiw hatte am Mittwochabend ZSKA Sofia seinen Titel erfolgreich verteidigt.

Im Wassil-Lewski-Stadion mit einer Kapazität von 44.000 waren gemäß der Corona-Einschränkungen 12.000 Zuschauer zugelassen. Viele Fans setzten den für Massenveranstaltungen obligatorischen Mund-Nasen-Schutz nicht auf. Kuntschew warnte vor Zuschauerausschlüssen bei erneuten Vorfällen.

In Bulgarien steigen die Corona-Fallzahlen seit Mitte Juni kontinuierlich schneller als je zuvor an. In dem Balkanland wurden bis Donnerstag insgesamt 5.154 Infektionen nachgewiesen.

(APA/dpa)

Beitragsbild: GEPA