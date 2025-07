Keine Einigung in Sicht – darum hakt Bayerns Woltemade-Deal

Die Bayern wollen Nick Woltemade, Nick Woltemade will zu den Bayern – und dennoch möchte der VfB seinen Shootingstar halten.

Der Poker stockt aktuell, eine Einigung ist derzeit noch lange nicht in Sicht. Sky Sport erklärt die Hintergründe.

Derweil verweilt Stuttgarts Shootingstar im Urlaub. Ende Juli soll er als Spieler des VfB ins Mannschaftstraining einsteigen. Nach Sky Sport Informationen hat der Angreifer seinen Wechselwunsch aus dem Urlaub erneut hinterlegt. Woltemade will zu Bayern!

Ein schriftliches Angebot der Münchner gibt es aber nach wie vor nicht. Beide Parteien halten sich zurückhaltend. So sind die Bayern bisher nicht bereit, dem VfB zu sagen, was sie zahlen würden. Umgekehrt formulieren auch die Stuttgarter keine Preisvorstellung.

Klar ist, dass der VfB Woltemade halten will – allerdings gilt er nicht als unverkäuflich.

Vereine weiter in Kontakt

Einen Gesprächsstop kann Sky Sport nicht bestätigen. Die Vereine befinden sich weiterhin in Kontakt. Woltemades Vertrag in Stuttgart ist noch bis 2028 gültig.

Der Angreifer war im Sommer 2024 ablösefrei von Werder Bremen nach Stuttgart gewechselt. Dort entwickelte er sich zum Shootingstar. In 33 Pflichtspielen erzielte der 23-jährige Woltemade 17 Tore und bereitete drei weitere vor. Unter Trainer Sebastian Hoeneß gewann er in der vergangenen Saison den DFB-Pokal, netzte auch beim 4:2-Erfolg im Finale gegen Arminia Bielefeld.

Auch bei der U21-EM sorgte Woltemade für Furore, erzielte insgesamt sechs Tore in fünf Spielen und bereitete drei weitere vor.

(skysport.de) Foto: Imago