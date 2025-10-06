Keine Einsätze in Köln: Gazibegovic-Wechsel möglich

Schwierige Phase für Jusuf Gazibegovic beim 1. FC Köln: Der ehemalige Sturm-Verteidiger stand in den letzten vier Bundesliga-Partien nicht im Kader der „Geißböcke“.

Laut Sky-Informationen könnte der bosnische Teamspieler den Verein im Winter verlassen. Der Rechtsverteidiger wechselte erst im Jänner 2025 von Sturm Graz nach Köln.

In der Saison 2025/26 kam Gazibegovic unter Coach Lukas Kwasniok nur einmal zum Einsatz. Zuletzt spielte der 25-Jährige gar keine Rolle mehr. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Vertragsverlängerung? Martel zögert

Deutlich besser läuft es für den ehemaligen Austrianer Eric Martel. Der Deutsche ist beim „Effzeh“ im Mittelfeld gesetzt, sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Köln möchte mit Martel verlängern, doch der 23-Jährige möchte laut Sky-Infos mindestens bis zum Winter warten, ehe er ein neues Arbeitspapier unterzeichnet.