Keine Playoffs für Kasper & Detroit – Rossi-Tor bei Canucks-Niederlage
Die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper haben im Madison Square Garden die Chance verspielt, in die Playoff-Ränge der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zurückzukehren.
Die Mannschaft von Trainer Todd McLellan musste sich am Samstag auswärts den New York Rangers, dem schwächsten Team der Eastern Conference, mit 1:4 geschlagen geben. Damit liegen die Red Wings vor den letzten sechs Spielen des Grunddurchgangs weiter knapp außerhalb der acht Aufstiegsplätze.
Nach dem Führungstreffer von Jaroslav Chmelar (14.) erzielte der 20-jährige Gabe Perreault einen Hattrick (36., 48./PP, 59./EN). David Perron traf in der Schlussminute für die Gäste aus Detroit. Die Red Wings haben zuletzt im Jahr 2016 die Play-offs erreicht und sind im Osten mittendrin im engen Kampf um zwei Aufstiegstickets, in dem sechs Mannschaften nur durch zwei Punkte getrennt sind.
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HIGHLIGHTS | Seattle Kraken – Chicago Blackhawks 2:4 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Vancouver Canucks – Utah Mammoth 4:7 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Edmonton Oilers – Las Vegas Golden Knights 1:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | New York Rangers – Detroit Red Wings 4:1 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Minnesota Wild 1:4 | Regular Season
HIGHLIGHTS | New York Islanders – Philadelphia Flyers 1:4 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Anaheim Ducks – St. Louis Blues 2:6 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Vancouver Canucks – Minnesota Wild 2:5 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Boston Bruins – Florida Panthers 1:2 | Regular Season
HIGHLIGHTS | Utah Mammoth – Seattle Kraken 6:2 | Regular Season
Die Vancouver Canucks, die die Saison als Tabellenletzter beenden werden, kassierten mit einem 4:7 im Heimspiel gegen Utah Mammoth die siebente Niederlage in den jüngsten acht Spielen. Der Vorarlberger Marco Rossi erzielte im Powerplay mit seinem zehnten Saisontreffer das Anschlusstor zum 4:5 (45.), danach trafen die Gäste aber noch zweimal.
Buffalo im Play-off
Die Buffalo Sabres unterlagen in Washington den Capitals 2:6, sind aber erstmals seit 15 Jahren wieder im Playoff dabei. In der Saison 2010/11 stürmte noch Thomas Vanek für die Sabres, damals wie heute war Lindy Ruff Cheftrainer in Buffalo.
Beim 2:0-Auswärtssieg von Colorado Avalanche bei den Dallas Stars schaffte Brent Burns einen historischen Meilenstein. Der Verteidiger absolvierte als erster Verteidiger – und zweiter Spieler nach Stürmer Phil Kessel – 1.000 NHL-Spiele in Serie. Seit 17. November 2013 hat der 41-Jährige in keinem Spiel gefehlt.
(APA) / Foto: IMAGO