Keine Schützenhilfe für Sturm! Feyenoord bezwingt Lazio

Feyenoord Rotterdam hat sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League in der Sturm-Gruppe F Platz eins gesichert. Die Niederländer feierten in der sechsten und letzten Runde einen 1:0-Heimsieg über Lazio Rom und verdrängten die Italiener auf Rang drei.

Lazio erwischte den besseren Start, mit Fortdauer der Partie wurden die Gastgeber, bei denen ÖFB-Legionär Gernot Trauner durchspielte, stärker. Nach wenigen Großchancen ging es torlos in die Pause. In Hälfte zwei gelang Santiago Gimenez der entscheidende Treffer, als er den Ball nach einem Patzer von Tormann Ivan Provedel über die Linie stocherte. Lazio Rom übersiedelt als Gruppendritter ins Conference-League-Sechzehntelfinale. Rang zwei holte sich der FC Midtjylland nach einem 2:0 über Sturm Graz.

Das Tor:

Gimenez 1:0

(APA)

Artikelbild: Imago