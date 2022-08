Keine schwere Verletzung: Greil-Einsatz im Europacup möglich

Fußball-Bundesligist Rapid muss nicht länger auf Patrick Greil verzichten. Eine MRT-Untersuchung habe keine sichtbare Verletzung beim 25-jährigen Mittelfeldspieler ergeben, wie Trainer Ferdinand Feldhofer am Dienstagnachmittag bekanntgab. „Er hat noch ein paar Untersuchungen, wir werden schauen ob er am Training teilnehmen kann oder nicht und dann entscheiden, ob es Sinn macht, dass er morgen in den Flieger einsteigt“, sagte der 42-jährige Steirer.

Greil war am Sonntag beim 1:0-Erfolg in Klagenfurt in der 56. Minute nach einem Kopfballduell wegen Schmerzen im Oberschenkel ausgetauscht worden. Zuletzt hatten den Ex-Klagenfurter auch Adduktorenprobleme geplagt. Die Hütteldorfer reisen am Mittwoch nach Aserbaidschan, wo am Donnerstag (19.00 Uhr) das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Europa-Conference-League über die Bühne geht.

Fix nicht dabei ist Martin Moormann, der Abwehrspieler laboriert an einer Knieverletzung. „Er wird noch zwei oder drei Wochen fehlen oder auch länger“, gab Feldhofer Einblick. Positiv ist für ihn dafür, dass mit Zugang Roman Kerschbaum, der auch schon in der zweiten Mannschaft Einsatzminuten sammeln konnte, Ferdy Druijf und Yusuf Demir wichtige Kräfte wieder im Mannschaftstraining dabei sind.

