Keine Spielberechtigung: Bayern-Talent muss Altach verlassen

Der SCR Altach muss sich überraschend schnell wieder von Neuzugang Gibson Adu verabschieden.

Der 17-jährige Mittelstürmer, der erst vor rund zwei Wochen auf Leihbasis vom FC Bayern München ins Ländle gewechselt war, erhält keine Spielgenehmigung von der UEFA.

„Gemeinsam mit Bayern München haben wir es versucht, aber weil wir auf internationaler Ebene ein Klub der Kategorie 4 sind, können wir keine Spieler unter 18 Jahren verpflichten. Schade, aber wir versuchen es im nächsten Jahr wieder“, erklärte Manuel Willam, Assistent der Geschäftsführung.

Eine Sondergenehmigung für die Verpflichtung minderjähriger Kicker aus dem Ausland wäre notwendig gewesen, wurde Altach in diesem Fall jedoch nicht erteilt.

„Mit Tränen in den Augen verabschiedet“

Der Kontakt zwischen Altach und dem deutschen Rekordmeister war übrigens über Christoph Freund zustande gekommen – der Ex-Salzburg-Sportdirektor, der seit 2023 bei Bayern im Amt ist, empfahl den Altachern das deutsche Talent.

Besonders bitter für den Youngster selbst: „Gibson hat sich bei uns mit Tränen in den Augen verabschiedet. Obwohl er nur zehn Tage bei uns dabei war, ist es schon bitter für so einen jungen Spieler““, meinte Altach-Trainer Fabio Ingolitsch gegenüber den Vorarlberger Nachrichten.

Adu war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching nach München gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. Nun muss er sich nach dem Abbruch des Altach-Abenteuers neu orientieren.

