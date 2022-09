via

via Sky Sport Austria

Die österreichischen Golf-Profis haben in den USA keine Spitzenplätze geschafft. Matthias Schwab fiel beim PGA-Saisonauftakt in Napa mit einer 73er-Runde am Sonntag auf den 51. Endrang zurück.

Den Sieg sicherte sich US-Titelverteidiger Max Homa. Das LIV-Turnier in Chicago gewann der australische British-Open-Champion Cameron Smith. Bernd Wiesberger blieb im 48-Mann-Feld mit 73 Schlägen und eins über Par nach drei Runden auf Platz 36.

(APA) / Bild: Imago